Шпрыгин констатировал поражение болельщиков в вопросе Fan ID

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин считает, что фанаты проиграли в вопросе Fan ID.

«Сейчас надо отталкиваться от текущих реалий. Fan ID действует уже два года. Я сам его получил, не участвую в бойкоте. Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Есть закон, его подписал президент. Просто кричать в ответ и не ходить на стадион – этим ничего не изменишь. Иди получай Fan ID. Если отказали – разбирайся в судебном порядке.

Сам Fan ID чем мешает? Чем неудобно приложение «Болельщик»? Переслал, туда-сюда, на входе показал. Мне даже удобнее стало, потому что я разовые приглашения раздаю. Теперь удобнее отправлять», – сказал Шпрыгин.