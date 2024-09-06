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    Шпрыгин констатировал поражение болельщиков в вопросе Fan ID

    Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин считает, что фанаты проиграли в вопросе Fan ID.

    «Сейчас надо отталкиваться от текущих реалий. Fan ID действует уже два года. Я сам его получил, не участвую в бойкоте. Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Есть закон, его подписал президент. Просто кричать в ответ и не ходить на стадион – этим ничего не изменишь. Иди получай Fan ID. Если отказали – разбирайся в судебном порядке.

    Сам Fan ID чем мешает? Чем неудобно приложение «Болельщик»? Переслал, туда-сюда, на входе показал. Мне даже удобнее стало, потому что я разовые приглашения раздаю. Теперь удобнее отправлять», – сказал Шпрыгин.

    • Fan ID действует на всех стадионах РПЛ с 2023 года.
    • Данный закон вызвал большую волну негодования со стороны болельщиков. Активные фанаты приняли решение отказаться от оформления карты болельщика и перестали посещать стадион.
    • Также снизились показатели общей посещаемости.

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    Источник: Спортс

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    06.09.2024 20:24
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    Комментарии (17)
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    BoevStas1
    1725644504
    А я против госуслуг,вакцинации,куаркодов,масок,но за страну.И живу вроде нормально без всего этого и что?давай на цифро рубль перейдем?))просто мало кто понимает к чему этот глобальный проект ведет...
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    NewLife
    1725644884
    Молодец, жди повышения в звании)))
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    biber.ru
    1725646476
    И всего-то за 30 серебреников...
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725648087
    Фануйди нужен для контроля за ультрой
    Ответить
    FanatSerj
    1725648640
    Бомбардир и тут обгадился, ну четко же сказал Шпрыгин: "Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее", именно фанаты, а не как в заголовке болельщики (написал человек с ником фанат :D ). Болельщики и не переставали ходить на стадион, особенно в таких клубах как Краснодар где этих картонных фанатов и не создавали изначально.
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    Fialet
    1725648754
    В общем государство сказало "на колени", толпа подчинилась. Стадо баранов а не фанаты...
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    BRO_football
    1725652996
    Вот поэтому Шпрыгин БЫВШИЙ глава. В первую очередь интересы государства его интересуют, а не болельщиков. Да и сам ВОБ расформирован в 2016 году. Неудивительно.
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    TIMOTHY
    1725681435
    Если за тобой никто не стоит,скажу так никого не поставили,то с властью бороться совсем бесполезно! Ну и плюс расхождения мнений между собой хорошо разрушают любые цели задуманные! Сломают.
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    Айболид
    1725686482
    Fan id - убивецъ футбола !
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    Зеркальный
    1725697732
    Страдает атмосфера на стадионе, прибыль клубов, а его волнует закон подписанный, причём запусти голосование за и против, и результат был бы 0% против 100%, но кому есть дело до обычных людей
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