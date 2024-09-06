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    Симонян отметил особенность трансфера Соболева

    Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян заметил, что не помнит случаев, при которых играющие в основном составе красно‑белых футболисты сами покидали клуб. В конце августа нападающий москвичей Александр Соболев перешел в «Зенит».

    «Я не помню, чтобы кто‑то в истории «Спартака» сам уходил из основного состава в другой клуб. Были случаи, когда забирали в армию и так далее. Время покажет, посмотрим, как там будет. В «Зените» он будет не один в атаке. Там и игровая дисциплина важна, и результат», – сказал Симонян.

    • Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. Форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.
    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт петербургского клуба с игроком подписан по схеме «3+1».
    • Соболев провел в этом сезоне провел 1 матч за «Спартак» после чего был отстранен от тренировок с основным составом из-за желания перейти в «Зенит».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2024 17:01
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1725638220
    Оставьте старика в покое.
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    Бриг
    1725649248
    Ну, не помнит и бог с ним. Здоровья!
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