Симонян отметил особенность трансфера Соболева

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян заметил, что не помнит случаев, при которых играющие в основном составе красно‑белых футболисты сами покидали клуб. В конце августа нападающий москвичей Александр Соболев перешел в «Зенит».
«Я не помню, чтобы кто‑то в истории «Спартака» сам уходил из основного состава в другой клуб. Были случаи, когда забирали в армию и так далее. Время покажет, посмотрим, как там будет. В «Зените» он будет не один в атаке. Там и игровая дисциплина важна, и результат», – сказал Симонян.
- Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. Форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.
- 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Контракт петербургского клуба с игроком подписан по схеме «3+1».
- Соболев провел в этом сезоне провел 1 матч за «Спартак» после чего был отстранен от тренировок с основным составом из-за желания перейти в «Зенит».