Симонян отметил особенность трансфера Соболева

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян заметил, что не помнит случаев, при которых играющие в основном составе красно‑белых футболисты сами покидали клуб. В конце августа нападающий москвичей Александр Соболев перешел в «Зенит».

«Я не помню, чтобы кто‑то в истории «Спартака» сам уходил из основного состава в другой клуб. Были случаи, когда забирали в армию и так далее. Время покажет, посмотрим, как там будет. В «Зените» он будет не один в атаке. Там и игровая дисциплина важна, и результат», – сказал Симонян.