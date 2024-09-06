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    Мостовой: «Карпин учился на моей игре»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал свои взаимоотношения с главным тренером национальной команды и «Ростова» Валерием Карпиным.

    «Люди думают, что у меня какие-то конфликты с Карпиным. Но у меня никаких проблем с ним нет. Мы с Валерием Георгиевичем – бывшие партнеры по командам. Играли вместе.

    Но когда он появился в «Спартаке», я уже был двукратным чемпионом Советского Союза и одним из лучших футболистов страны. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе Карпин. Как и я когда-то учился на игре Черенкова и Родионова.

    Нас сравнивают в Испании? На вкус и цвет. Кому-то нравится один, кому-то другой. Это всегда было, есть и будет. Например, я всегда говорил, что Яго Аспас для «Сельты» будет номер один, а я только за ним. Но многие говорят: «Нет, Александр, ты все равно будешь первым». Но это как сравнивать значимость Рауля и Криштиану Роналду для «Реала».

    А лучше просто взять, сесть дома и посмотреть голы Александра Мостового. Много не надо, несколько. И тогда все станет понятно», – сказал Мостовой.

    • Мостовой и Карпин выступали вместе в сборных СНГ и России, «Спартаке» и «Сельте».
    • Мостовой старше Карпина примерно на полгода.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2024 14:48
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    Комментарии (22)
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1725624752
    Ну и куда это твоё высокомерие тебя привело, старый дрыш
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    Krics
    1725625296
    Карпуша тренер сборной ,а ты учишься на тренера,ихмо.
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    FRZZ
    1725626164
    Бывшие заслуги забываются быстро.
    Ответить
    АлексМак
    1725626919
    Давно бы уж пора умерить свои понты, и своё "Я " засунуть подальше. Противно это читать.
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1725627124
    Не считаю Мостового царем и тем более лучшим в СССР футболистом. Есть намного лучше.
    Ответить
    alex1951
    1725632000
    Ну ,это знакомр.....чам себя не похвалишь - никто табя не похвалит!))))
    Ответить
    Цугундeр
    1725633880
    "Но это как сравнивать значимость Рауля и Криштиану Роналду для «Реала»." Та дамммм...) Спелый помидор не чета сморщенному кориншону.
    Ответить
    ...уефан
    1725634252
    ...пора Шурику к Наполеонам!)...
    Ответить
    val69
    1725635713
    Санëк, шëл бы ты уже в известном направлении. Хорош, уже кичится прошлым.... Твоë настоящее - это п и з д о б о л ь с т в о... Я, да я... Головка от спецболта.. А был футболистом... Хорошим футболистом.... Кто ж тебе в голову, столько говна то наложил....
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    Кузьмич на трибуне
    1725643751
    А что тут сравнивать. Карпин был тренером Спартака, сегодня тренер Ростова и сборной России, а Мостовой только практику тренерскую начинает проходить.
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