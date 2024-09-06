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    • Стала известна причина, по которой «Зенит» отказался от Кордобы прошлым летом

    Стала известна причина, по которой «Зенит» отказался от Кордобы прошлым летом

    «Зенит» действительно интересовался возможностью покупкой у «Краснодара» Джона Кордобы в это трансферное окно.

    Источник Sports подтвердил информацию Ивана Карпова, что петербургский клуб, получив отказ от «Краснодара», вышел на агента Кордобы – и это разозлило краснодарцев.

    «Кордоба – главный нападающий «Краснодара». Да, у него немаленькая зарплата, ему 31 год, но спада в игре пока не видно. Летом 2025-го у Кордобы заканчивается контракт – конечно, «Краснодар» хотел его продлить. Более того, клуб почти обо всем договорился с Джоном и его окружением. Появление «Зенита» сорвало эти планы», – сказал источник.

    По данным одного из источников, «Зенит» присматривался к Джону еще летом 2023-го, но тогда петербуржцев отпугнула возможная зарплата: «Очевидно, при обсуждении ухода Кордобы из «Краснодара» его представители просят еще больше [чем сейчас]».

    Sports также подтвердил информацию Карпова, о том, что в начале августа Сергей Галицкий пригрозил Кордобе бегом по кругу в случае отказа от «полноценной игры» за «Краснодар» на фоне непродажи в «Зенит».

    • Сообщается, что зарплата Кордобы в «Краснодаре» составляет 3,5 миллиона евро в год с бонусами.
    • После продажи Александра Соболева в «Зенит» колумбийца хотел приобрести «Спартак», но сейчас трансфер Кордобы в московский клуб маловероятен.

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    Источник: Sport.ru

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    06.09.2024 11:05
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    Комментарии (23)
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    ilich55
    1725612185
    Интересовался вовсе не означает попытку приобретения, проведение переговоров и т.д.
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    Max-Min-vkontakte
    1725615806
    могу вместо Кордобы побегать по кругу. И всего лишь за пол его зарплаты. Тем более я сейчас свободен)
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    Айболид
    1725616058
    Ну если инфа от Айван Карпофф - тогда ладно , охотно верим .
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    Зеркальный
    1725623036
    Нап хороший, вот только окружение и агенты походу сомнительные, ничего нового
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    R_a_i_n
    1725627916
    Ничего нового, появился Питер и насрал.
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    Александр-Балашов-google
    1725709068
    С Соболем эпопея закончилась, теперь за уголёк взялись, одно и тоже друг у друга переписывают и мусолят потом одно и тоже месяц. Писаки.
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    ZeBolotny
    1725733582
    Спада действительно не видно, только в полено превратился и всё))
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