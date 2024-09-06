Стала известна причина, по которой «Зенит» отказался от Кордобы прошлым летом

«Зенит» действительно интересовался возможностью покупкой у «Краснодара» Джона Кордобы в это трансферное окно.

Источник Sports подтвердил информацию Ивана Карпова, что петербургский клуб, получив отказ от «Краснодара», вышел на агента Кордобы – и это разозлило краснодарцев.

«Кордоба – главный нападающий «Краснодара». Да, у него немаленькая зарплата, ему 31 год, но спада в игре пока не видно. Летом 2025-го у Кордобы заканчивается контракт – конечно, «Краснодар» хотел его продлить. Более того, клуб почти обо всем договорился с Джоном и его окружением. Появление «Зенита» сорвало эти планы», – сказал источник.

По данным одного из источников, «Зенит» присматривался к Джону еще летом 2023-го, но тогда петербуржцев отпугнула возможная зарплата: «Очевидно, при обсуждении ухода Кордобы из «Краснодара» его представители просят еще больше [чем сейчас]».

Sports также подтвердил информацию Карпова, о том, что в начале августа Сергей Галицкий пригрозил Кордобе бегом по кругу в случае отказа от «полноценной игры» за «Краснодар» на фоне непродажи в «Зенит».