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    Мбаппе заявил, что не будет мстить «ПСЖ»

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сказал, что у него остались только хорошие воспоминания о выступлении в «ПСЖ».

    – Вам есть что сказать «ПСЖ»?

    – С «ПСЖ» у меня связаны только хорошие воспоминания. Это клуб, который дал мне все. Я провел семь замечательных лет. Правда в том, что я желаю им всего наилучшего.

    – Не хотите ли вы за что-то отомстить?

    – Нет, возможно, дело в моем возрасте, но я начинаю понимать, что мести не должно быть. Что было, то было, и это поможет мне больше не совершать тех же ошибок.

    • 25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.
    • 11 сентября пройдет заседание юридического комитета Профессиональной футбольной лиги Франции, где будет обсуждаться вопрос об урегулировании задолженности «ПСЖ» по зарплате и бонусам перед Мбаппе.

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    Источник: As

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    05.09.2024 21:17
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