Мбаппе заявил, что не будет мстить «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сказал, что у него остались только хорошие воспоминания о выступлении в «ПСЖ».

– Вам есть что сказать «ПСЖ»?

– С «ПСЖ» у меня связаны только хорошие воспоминания. Это клуб, который дал мне все. Я провел семь замечательных лет. Правда в том, что я желаю им всего наилучшего.

– Не хотите ли вы за что-то отомстить?

– Нет, возможно, дело в моем возрасте, но я начинаю понимать, что мести не должно быть. Что было, то было, и это поможет мне больше не совершать тех же ошибок.