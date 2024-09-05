Мбаппе заявил, что не будет мстить «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сказал, что у него остались только хорошие воспоминания о выступлении в «ПСЖ».
– Вам есть что сказать «ПСЖ»?
– С «ПСЖ» у меня связаны только хорошие воспоминания. Это клуб, который дал мне все. Я провел семь замечательных лет. Правда в том, что я желаю им всего наилучшего.
– Не хотите ли вы за что-то отомстить?
– Нет, возможно, дело в моем возрасте, но я начинаю понимать, что мести не должно быть. Что было, то было, и это поможет мне больше не совершать тех же ошибок.
- 25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.
- 11 сентября пройдет заседание юридического комитета Профессиональной футбольной лиги Франции, где будет обсуждаться вопрос об урегулировании задолженности «ПСЖ» по зарплате и бонусам перед Мбаппе.