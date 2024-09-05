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    Глава РФС прокомментировал трансфер Соболева

    Глава РФС Александр Дюков высказался о трансфере нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    «Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером Александра Соболева. В любом случае переход игрока – это предмет договоренности сторон. «Спартак» и «Зенит» договорились, переход состоялся.

    Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошел на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», – сказал Дюков.

    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Соболев подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1», об этом было объявлено 30 августа.
    • Дюков был президентом «Зенита» в 2008–2017 годах.

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    Источник: ТАСС

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    05.09.2024 19:27
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1725553729
    да успокойтесь уже...
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    ...уефан
    1725554122
    ...прокомментировал одним словом - "Занесли!"...
    Ответить
    vvv123
    1725608586
    Продавили Зенит с трансфертом Соболя дельцы из РФС. Дескать, пусть посидит на скамейке в Зене, у них бабла много, а свиней надо выручать!
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