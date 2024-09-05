Глава РФС прокомментировал трансфер Соболева

Глава РФС Александр Дюков высказался о трансфере нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером Александра Соболева. В любом случае переход игрока – это предмет договоренности сторон. «Спартак» и «Зенит» договорились, переход состоялся.

Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошел на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», – сказал Дюков.