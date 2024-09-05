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    «Зенит» объявил о переходе Сергеева в «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» договорились с «Зенитом» о трансфере 29-летнего нападающего Ивана Сергеева.

    «Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за все и удачи, Ваня!» – говорится в сообщении петербургского клуба.

    • Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022 года. В составе сине-бело-голубых он провел 93 матча, в которых забил 30 мячей и сделал 12 результативных передач.
    • Игрок выступал в «Крыльях Советов» в 2020-2021 годах.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    05.09.2024 15:11
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    Комментарии (11)
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    Спартач80
    1725538626
    Поматросили и вернули...
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    смолов федор
    1725539452
    Лучше бы в Локомотив перешел
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    FRZZ
    1725540440
    Будем надеяться, что у Сергеева откроется второе дыхание в КС.
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    panamorenkow
    1725540867
    Я так скажу. Сейчас стартовал новый сезон в хоккее – КХЛ. Есть отличный и проверенный 11-летний сервис прогнозов. Найти его легко в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первых позициях. Все прогнозы играют до победы, гарантии. МАТЧ ТВ о них говорит.
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    Дубина
    1725542022
    Вырвался Ваня с рабства помойного))))))
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    Каратель помойников
    1725542323
    Маринад игроков латиноамериканским зибнитом в действии.кто следующий?
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    Александр.Т.
    1725545958
    Парень работал пахал голый забивал , российское гражданство, а взяли и обратно крыльем отдали
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