«Зенит» объявил о переходе Сергеева в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» договорились с «Зенитом» о трансфере 29-летнего нападающего Ивана Сергеева.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за все и удачи, Ваня!» – говорится в сообщении петербургского клуба.