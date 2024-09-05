«Зенит» объявил о переходе Сергеева в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» договорились с «Зенитом» о трансфере 29-летнего нападающего Ивана Сергеева.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за все и удачи, Ваня!» – говорится в сообщении петербургского клуба.
- Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022 года. В составе сине-бело-голубых он провел 93 матча, в которых забил 30 мячей и сделал 12 результативных передач.
- Игрок выступал в «Крыльях Советов» в 2020-2021 годах.