Агент Лахтер: «Желать удачи Соболеву – значит кривить душой»

Агент Деннис Лахтер высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Комментировать такие моменты всегда непросто. Что сподвигло Александра на этот демарш, до конца непонятно. Даже запредельное желание выиграть титулы не оправдывает его поведение.

У меня в качестве агента были схожие ситуации со своими клиентами, когда были определенные договоренности, и они постоянно нарушались со стороны руководства клубов. Для того, чтобы уехать за рубеж, приходилось идти на определенные меры.

Пикантность ситуации придает особый уровень отношений между «Зенитом» и «Спартаком», памятуя о метаниях Быстрова туда-сюда. Когда последний переход Быстрова из «Спартака» решался на уровне правительственных чиновников. Это, конечно, дикость.

– Дзюба тоже переходил в «Зенит» из «Спартака».

– Памятуя о том, как переходил Дзюба, в тот момент был немного другой коленкор. Думаю, что Соболеву до Дзюбы не дотянуться. Тот обладал совокупностью качеств центрфорварда, которые Соболеву не по зубам.

Любые поступки всегда имеют последствия. Обратите внимание, что мы говорим про «Зенит» в контексте истории перехода Марио Фернандеса, который так и не заиграл и с которым был расторгнут контракт. При этом испорчены взаимоотношения с ЦСКА. Армейцы забирают Кругового у «Зенита». Это всегда приводит к нездоровым вещам.

Мне известно о договоренностях между ЦСКА и «Зенитом», что они не «дергают» друг у друга футболистов. Теперь эти договоренности канули в лету. Возможно, и «Зенит», и ЦСКА будут «ловить» друг друга на каких-то футболистах.

Был создан нездоровый прецедент, при котором никто не выиграл, но конфронтация будет только нарастать. Мне трудно представить, чтобы игрок «Зенита» перешел в «Спартак». Хотя до Кругового также считал, что подобное невозможно со стороны ЦСКА.

Здесь тоже может быть создан прецедент. «Спартак» сейчас тоже может кому-то кулуарно обещать «золотые горы» и «дернуть» кого-то из неиграющих в «Зените» россиян.

– Вы считаете, что у Соболева могут возникнуть проблемы?

– Часто желаю удачи футболистам и вообще всем участникам футбольного движения, но в данной ситуации желать удачи Александру Соболеву – значит кривить душой. Он выбрал свой путь и должен быть готов к тому, что за это придется платить. Каким образом? Покажет время.

Часто, когда футболисты ведут себя непорядочно, будь то немотивированный уход от одного агента к другому, невыплата агентского гонорара или алиментов, истории со стульями, авариями... Как правило, это приводит к травмам, разного рода мытарствам и краху карьеры. Эта аксиома. И вряд ли Соболеву удастся стать исключением.