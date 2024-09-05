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    • Агент Барриоса прокомментировал конфликт колумбийца с Соболевым

    Агент Барриоса прокомментировал конфликт колумбийца с Соболевым

    Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о реакции колумбийца на переход в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

    4 сентября новичок провел первую тренировку в «Зените». По традиции ему устроили приветственный «тоннель». На видео заметно, что Барриос не тронул Соболева. Несколько лет назад игроки подрались во время матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

    – Обижен ли Барриос на Соболева после эпизода с дракой?

    – Это не проблема! Теперь они одноклубники и будут бороться за трофеи для «Зенита».

    • Соболев подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1», об этом было объявлено 30 августа.
    • Футболист был приобретен петербуржцами за 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.09.2024 13:50
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    Комментарии (12)
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    DOCTOR PENALTY
    1725534064
    ... Это не проблема, Соболев уже получил от Барриоса п**дюлей в день прихода в Зенит, - пояснил агент. )))
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    Скай
    1725536882
    наденут одинаковые бело-сине-голубые стринги со стрелкой и помирятся.
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