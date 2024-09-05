Агент Барриоса прокомментировал конфликт колумбийца с Соболевым

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о реакции колумбийца на переход в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

4 сентября новичок провел первую тренировку в «Зените». По традиции ему устроили приветственный «тоннель». На видео заметно, что Барриос не тронул Соболева. Несколько лет назад игроки подрались во время матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

– Обижен ли Барриос на Соболева после эпизода с дракой?

– Это не проблема! Теперь они одноклубники и будут бороться за трофеи для «Зенита».