Сафонов заявил, что не живет в Париже

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что живет не в Париже.

«Я живу за городом, клопов не видел. Насколько понимаю, на время Олимпийских игр многие парижане уехали, а в городе было много туристов. Мало кто ездит в Париж. Только люди, которым это было необходимо.

Я живу рядом с футбольным центром клуба, мне не нужно в Париж», – сказал Сафонов на ютуб-канале сборной России.