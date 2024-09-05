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    Сафонов заявил, что не живет в Париже

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что живет не в Париже.

    «Я живу за городом, клопов не видел. Насколько понимаю, на время Олимпийских игр многие парижане уехали, а в городе было много туристов. Мало кто ездит в Париж. Только люди, которым это было необходимо.

    Я живу рядом с футбольным центром клуба, мне не нужно в Париж», – сказал Сафонов на ютуб-канале сборной России.

    • Российского голкипера летом купили за 20 миллионов евро.
    • Он пока не дебютировал за парижан в официальных матчах.
    • Сейчас игрок в сборной.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.09.2024 08:19
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    Комментарии (10)
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    SLADE2019
    1725516097
    Само собой, если он на собственном ребенке экономит, то уж на жилье подавно будет бояться прогадать.
    Ответить
    ...уефан
    1725516346
    ..." И вот, плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан!"(с)...
    Ответить
    Таврида
    1725518076
    - На игры меня все равно не ставять, что я забыл в этом Париже?
    Ответить
    FWSPM
    1725528439
    с такими алиментами какой там париж а еще вторую шкуру содержать надо
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    neim
    1725542812
    Так скрывается от уплаты алиментов, какой таи Париж ? Дай бог, в околопарижском захолустье не найдут ))).
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    somn
    1725732186
    А нужен ты , Матвей в Париже, как в финской бане пассатижи.
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