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    «Краснодар» спешит с продажей Кордобы в «Спартак»

    Стали известны подробности переговоров о трансфере Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак».

    Южане готовы отпустить нападающего за 16 миллионов евро и форсируют продажу, чтобы успеть купить замену.

    Московский клуб обсуждает с 31-летним футболистом условия личного контракта, но колумбийца пока не устраивает предложенная зарплата.

    «Сделка осложняется тем, что клуб не может договориться с Кордобой по зарплате – переговоры идут, но время поджимает.

    «Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы успеть купить замену», – сообщил источник.

    • «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
    • С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 91 матче.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2024 23:11
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    Комментарии (11)
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    NewLife
    1725481258
    Думаю, агент мутит воду. Сначала типа синит чуть ли не похищал его, теперь вот Спартак. Видимо, хотят срубить бабла(
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1725482308
    16 лямов за 31 летнего че то многовато усилит ли вообще Спартак лучше зимой добавить и реального кого нибудь получше и помоложе взять а сейчас и Угальде не плохо смотрится
    Ответить
    BRO_football
    1725482427
    А замену покупать и не надо. У Краснодара есть своя футбольная академия. Игроков оттуда в любое время можно заявить. На кой чёрт вообще Галицкий её строил?
    Ответить
    ivany4
    1725484069
    Спешка нужна при ловле блох, и на "встречах" с чужой женой! В остальных случаях думать надо.А если спешат, то может и 5-ры за него хватит?!)) Вот только зачем он нам. Он больше о бабле думает, чем об игре.
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    Челнинец
    1725503370
    Я так понял Жозе форму набирать не будет.
    Ответить
    slavа0508
    1725505324
    Ну купят год поиграет . вдруг не подойдет в 32-33 его уже не продать за эти деньги если вообще продать можно будет ...узнаю руководство Спартака не чего не меняется ...Лучше бы Даку у Рубина купили бы ...
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1725511416
    Как в фильме "Неуловимые мстители" Брехняяя.
    Ответить
    Владимир-Патраков-vkontak
    1725515135
    Лжец
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    alefreddy
    1725517064
    а то перейдет бесплатно контракт заканчивается
    Ответить
    Январь 59
    1725527869
    Срочно , срочно продавать в Спартак. Иначе через год и рубля за него не дадут, а он весь год будет дурочку на поле гонять. Если игрок думает свалить , он свалит. Хорошо что сейчас двухнедельный перерыв. К игре с Ростовом будет всё известно, при любом раскладе с Ростовом он играть не будет, а потом всё устаканится.
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