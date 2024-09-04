«Краснодар» спешит с продажей Кордобы в «Спартак»

Стали известны подробности переговоров о трансфере Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак».

Южане готовы отпустить нападающего за 16 миллионов евро и форсируют продажу, чтобы успеть купить замену.

Московский клуб обсуждает с 31-летним футболистом условия личного контракта, но колумбийца пока не устраивает предложенная зарплата.

«Сделка осложняется тем, что клуб не может договориться с Кордобой по зарплате – переговоры идут, но время поджимает.

«Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы успеть купить замену», – сообщил источник.