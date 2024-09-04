Соболев возобновит общение с журналистами после перехода из «Спартака» в «Зенит»

Новичок «Зенита» Александр Соболев заявил об отмене бойкота в отношении прессы.

«С вами я рад общаться, но не с журналистами микст-зоны, которых я знаю. С представителями СМИ из Санкт-Петербурга у нас все только начинается.

То, что писали про меня журналисты в последние три месяца, это 95 процентов неправда. После этого желания общаться с ними стало меньше», – сказал 27-летний форвард.