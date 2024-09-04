Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Соболев возобновит общение с журналистами после перехода из «Спартака» в «Зенит»

    Соболев возобновит общение с журналистами после перехода из «Спартака» в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Александр Соболев заявил об отмене бойкота в отношении прессы.

    «С вами я рад общаться, но не с журналистами микст-зоны, которых я знаю. С представителями СМИ из Санкт-Петербурга у нас все только начинается.

    То, что писали про меня журналисты в последние три месяца, это 95 процентов неправда. После этого желания общаться с ними стало меньше», – сказал 27-летний форвард.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

    Новости по теме
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 11
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева 16
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2024 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Хулиганин
    1725459961
    Ну. Дуэтом с Глушенковыи. Как им было плохо.
    Ответить
    Cleaner
    1725464035
    Это возобновление ненадолго. Звездун Дельфин опять на журналистов обидится и опять не будет с ними разговаривать...)))))))
    Ответить
    slavа0508
    1725464302
    Да не надо ...Саня ты уже и так всем надоел . изжога от твоего имени...
    Ответить
    Спартач80
    1725465007
    " Барышня уже легли и просят " (с) .....
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+