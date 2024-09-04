Соболев возобновит общение с журналистами после перехода из «Спартака» в «Зенит»

Новичок «Зенита» Александр Соболев заявил об отмене бойкота в отношении прессы.
«С вами я рад общаться, но не с журналистами микст-зоны, которых я знаю. С представителями СМИ из Санкт-Петербурга у нас все только начинается.
То, что писали про меня журналисты в последние три месяца, это 95 процентов неправда. После этого желания общаться с ними стало меньше», – сказал 27-летний форвард.
- Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.