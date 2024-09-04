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    • Соболев рассказал, с кем советовался по поводу трансфера в «Зенит»

    Соболев рассказал, с кем советовался по поводу трансфера в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Александр Соболев ответил, давал ли Георгий Джикия ему советы по поводу перехода в петербургский клуб.

    – История с трансфером длилась долго. Успели ли посоветоваться с кем-то из друзей и бывших партнеров? Например, с Джикией.

    – Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения.

    Конечно, Георгий – мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но не давал никаких советов. Как и я никогда не давал ему советов по карьере. Решение было моим и моей семьи.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 16:24
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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1725457686
    С бывшим спартаковцем Вовой БЫСТРОВЫМ Соболев советовался! Ну РЖУ ни могу!!!...))
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1725457894
    Бесы тебя надоумили - скоро каяться будешь !!! )))
    Ответить
    slavа0508
    1725460146
    Два смутьяна ...
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1725618142
    Сергеев не успел рассказать, что в скором времени Соболева ждёт возвращение в Барнаул.
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