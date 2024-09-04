Соболев рассказал, с кем советовался по поводу трансфера в «Зенит»

Новичок «Зенита» Александр Соболев ответил, давал ли Георгий Джикия ему советы по поводу перехода в петербургский клуб.
– История с трансфером длилась долго. Успели ли посоветоваться с кем-то из друзей и бывших партнеров? Например, с Джикией.
– Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения.
Конечно, Георгий – мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но не давал никаких советов. Как и я никогда не давал ему советов по карьере. Решение было моим и моей семьи.
- Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.