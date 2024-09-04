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    • Соболев готов играть в «Зените» на позиции правого защитника

    Соболев готов играть в «Зените» на позиции правого защитника

    Новичок «Зенита» Александр Соболев заявил о готовности играть на любой позиции.

    – Вам как комфортнее – когда команда играет с одним форвардом или с двумя?

    – Не могу так ответить. Все зависит от игры и от тренерских установок.

    Если мне скажут играть правого защитника, значит, будут правым защитником. Значит, тренер видит, что там я буду приносить большую пользу, чем в условном нападении.

    Поэтому я готов играть везде, но, конечно, нападающий – моя позиция. Где скажут, там и буду играть.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 15:47
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    Комментарии (16)
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    Spartak_forv@
    1725456346
    Какое-то жалкое виляние хвостом.Лично у меня после этих вью,вообще полное чувство брезгливости,как к скользкой медузе
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    bset
    1725457242
    На скамейке где удобнее сидеть - слева или справа?
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    Cleaner
    1725457996
    Соболев: - Если в Зените скажут лавку полировать - буду лавку полировать! А я над Спартаком ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Инсаров
    1725458464
    Мой кот обосра**я. Очень вероятно, что за этим стоит Ал. Соболев, поскольку другого правдоподобного объяснения у болельщиков "Спартака" и журналистов просто не существует.
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    timon2401
    1725458621
    ну так и до болбоя карьеру выстроит через годок))) а жена будет говорить Миллеру спасибо за "лучшую" школу в стране
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    slavа0508
    1725460772
    Во как заговорил . однако ...
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    FCSpartakM
    1725468877
    а еще готов отлизать бразильские жопы, если Семак попросит.
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    FWSPM
    1725471429
    Санек остановись это какой то феерверк неуемного позора
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    Спартач80
    1725472181
    Соболев: "А мы уйдём на север! " =)))
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    IVANRUS777
    1725473908
    Соболь, как Герасим, на всё согласен. Понятное дело теперь будет тихим, как шавка, перед Семаком хвостиком вилять, потому что если забракуют, то никто ему уже такие деньги платить не будет никогда.
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