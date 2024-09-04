Соболев готов играть в «Зените» на позиции правого защитника

Новичок «Зенита» Александр Соболев заявил о готовности играть на любой позиции.
– Вам как комфортнее – когда команда играет с одним форвардом или с двумя?
– Не могу так ответить. Все зависит от игры и от тренерских установок.
Если мне скажут играть правого защитника, значит, будут правым защитником. Значит, тренер видит, что там я буду приносить большую пользу, чем в условном нападении.
Поэтому я готов играть везде, но, конечно, нападающий – моя позиция. Где скажут, там и буду играть.
- Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За предыдущую команду нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.