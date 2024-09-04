Соболев готов играть в «Зените» на позиции правого защитника

Новичок «Зенита» Александр Соболев заявил о готовности играть на любой позиции.

– Вам как комфортнее – когда команда играет с одним форвардом или с двумя?

– Не могу так ответить. Все зависит от игры и от тренерских установок.

Если мне скажут играть правого защитника, значит, будут правым защитником. Значит, тренер видит, что там я буду приносить большую пользу, чем в условном нападении.

Поэтому я готов играть везде, но, конечно, нападающий – моя позиция. Где скажут, там и буду играть.