В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с Антоном Миранчуком

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил, что клуб не ведет переговоров о возможности возвращения в команду Антона Миранчука.
– Может ли быть что‑то по [Антону] Миранчуку до конца окна?
– Никаких переговоров по нему не ведется. Вероятности, что он вернется в команду, на сегодняшний день нет.
- 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».