В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с Антоном Миранчуком

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил, что клуб не ведет переговоров о возможности возвращения в команду Антона Миранчука.

– Может ли быть что‑то по [Антону] Миранчуку до конца окна?

– Никаких переговоров по нему не ведется. Вероятности, что он вернется в команду, на сегодняшний день нет.