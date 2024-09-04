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    Пономарев сказал, какого игрока нужно купить ЦСКА

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что в этом сезоне у команды появилось неплохое нападение.

    «Команда выступает иногда здорово, иногда не очень. Нужно сделать много поправок. Работы непочатый край. Оборона должна быть надежной, а пока у нас надежный один Акинфеев. Все остальное зыбко.

    Наконец-то, появилось неплохое нападение. Мусаев и Давила предлагают себя вперед, а не как Чалов. Он тормозом был, все время просил мяч в ноги.

    В этот двухнедельный период нужно купить еще игрока на фланг, чтобы делал подачи. А так, команда неплохая и скомплектована. Но поправки нужны. ЦСКА будет претендовать на призовое место», – сказал Пономарев.

    • Нападающий Федор Чалов этим летом перешел в ПАОК.
    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 13 очками после семи матчей.

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    Источник: Betonmobile

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    04.09.2024 11:26
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1725444336
    Нужен В2В для связки между защитой и атакой, ни Бистрович, ни Зделар, ни, тем более, Мендес эту функцию не тянут, приходится Облякову "за наших и за ваших" отрабатывать, хотя ему надо больше на атакующих действиях концентрироваться. Может когда Мухин выздоровеет что-то поменяется.
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