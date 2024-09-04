Пономарев сказал, какого игрока нужно купить ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что в этом сезоне у команды появилось неплохое нападение.

«Команда выступает иногда здорово, иногда не очень. Нужно сделать много поправок. Работы непочатый край. Оборона должна быть надежной, а пока у нас надежный один Акинфеев. Все остальное зыбко.

Наконец-то, появилось неплохое нападение. Мусаев и Давила предлагают себя вперед, а не как Чалов. Он тормозом был, все время просил мяч в ноги.

В этот двухнедельный период нужно купить еще игрока на фланг, чтобы делал подачи. А так, команда неплохая и скомплектована. Но поправки нужны. ЦСКА будет претендовать на призовое место», – сказал Пономарев.