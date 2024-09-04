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    • Пономарев – о причинах ухода Соболева из «Спартака»: «У него очень много гонора»

    Пономарев – о причинах ухода Соболева из «Спартака»: «У него очень много гонора»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что игрокам «Спартака» было трудно работать с нападающим Александром Соболевым.

    «Соболев мог играть только в «Спартаке». Его и болельщики хорошо приняли. Но там нужно было работать, а он самолюбивый парень. Наверное, ребятам в «Спартаке» было трудно с ним работать. У него очень много гонора. Он был высокого о себе мнения.

    Конечно, еще и деньги большие получал. Но таких игроков тренер должен сразу осаживать и ставить на место. А сейчас воспитывают футболистов только агенты. Какое они право имеют? Такие вопросы должен решать тренер, а не агенты», – сказал Пономарев.

    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт петербургского клуба с игроком рассчитан до 2027 года.

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    Источник: Betonmobile

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    04.09.2024 10:49
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    Комментарии (11)
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    Красногвардейчик
    1725438677
    А этот гонор никуда не деть))....ну в Газпроме он поймёт это, посидев на лавке
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    Taps
    1725440019
    Он тупой по жизни ...
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    Persona_non_Grata
    1725440389
    Я бы заменил слово "гонор" на другое слово также из пяти букв и на букву "г" !!!...
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    Скай
    1725440839
    прав Пономарев, однозначно. Пущай тапереча бом жики с Соболем находят общий "язык".
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    Январь 59
    1725441433
    Лавка гонор лечит. Более того в Зените есть ребятки и по крепче Соболя, и особо болтать языком не дадут. А будет базарить в Зенит-2 на лавку и с понижением в зарплате. А трансферную стоимость выставят такую, что никто и рассматривать его кандидатуру не станет. Сейчас Саша должен сам стать ниже травы, тише воды во время штиля. Иначе эту фамилию скоро забудут.
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    Янвapь 69
    1725442884
    Заразился от свиней поросячьей гонореей
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    balakirewy
    1725442938
    Главное не верить всяким пабликам и не покупать у них прогнозы. Для тех, кто любит ставить на спорт. 100% вас кинут. Советую найти проверенный и надёжный сервис-сайт в интернете. Ищите по фразе «бронзовый прогноз». Их весь питер знает. 11 лет сервису. Гарантии.
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