Пономарев – о причинах ухода Соболева из «Спартака»: «У него очень много гонора»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что игрокам «Спартака» было трудно работать с нападающим Александром Соболевым.

«Соболев мог играть только в «Спартаке». Его и болельщики хорошо приняли. Но там нужно было работать, а он самолюбивый парень. Наверное, ребятам в «Спартаке» было трудно с ним работать. У него очень много гонора. Он был высокого о себе мнения.

Конечно, еще и деньги большие получал. Но таких игроков тренер должен сразу осаживать и ставить на место. А сейчас воспитывают футболистов только агенты. Какое они право имеют? Такие вопросы должен решать тренер, а не агенты», – сказал Пономарев.