Бабаев прокомментировал выступление ЦСКА на старте сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об игре команды в сезоне-2024/25.
«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом».
ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», – сказал Бабаев.
- ЦСКА занимает в РПЛ 5-е место с 13 очками после семи туров.
- В Кубке России красно-синие занимают 2-е место в группе C с 5 баллами после трех матчей.