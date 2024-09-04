Бабаев прокомментировал выступление ЦСКА на старте сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об игре команды в сезоне-2024/25.

«Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом».

ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», – сказал Бабаев.