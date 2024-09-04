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    Бабаев прокомментировал выступление ЦСКА на старте сезона

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об игре команды в сезоне-2024/25.

    «Мы довольны стартом сезона, хотя могло быть лучше. На это есть объективные причины. Где-то ЦСКА потерял очки, не совсем исходя из логики игры. В частности, вспоминается матч с «Локомотивом».

    ЦСКА еще предстоит большая работа. Всем нам нужно сделать все возможное для того, чтобы добиться лучшего результата и команда поднималась выше в турнирной таблице», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА занимает в РПЛ 5-е место с 13 очками после семи туров.
    • В Кубке России красно-синие занимают 2-е место в группе C с 5 баллами после трех матчей.

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    Источник: Sport24

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    04.09.2024 09:07
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    Комментарии (4)
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    Красногвардейчик
    1725436149
    Не понятно чем доволен Бабаев, может тем что не особо потратился в трансферное окно? Накупив Шиманьских и прочее.....но пока внятной игры у команды не видно
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    Ghork
    1725436640
    По ходу только ты один и довольный, где трансферы кудрявый...
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