Агент Сафонов – о трансфере Соболева: «Тут больше хайпа, чем футбола»

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, сделает ли форвард Александр Соболев «Зенит» сильнее.

«Я пока не вижу, где он там будет играть. Мне кажется, что «Зенит» в какой-то момент даже передумал его покупать, но нужно отдать им должное, что все-таки не бросили парня.

Тут больше хайпа в этом трансфере, чем футбола. Ну какой это трансфер лета? «Зенит» Гонду взял за 12 или 15 миллионов евро, по мне, так это больше тянет на трансфер лета», – сказал Сафонов.