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    • Ловчев: «Уход Соболева – серьезный удар по имиджу «Спартака»

    Ловчев: «Уход Соболева – серьезный удар по имиджу «Спартака»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что трансфер Александра Соболева в «Зенит» ударил по имиджу московского клуба.

    «Уход Соболева – серьезный удар по имиджу «Спартака». Ведь сначала был какой-то вброс, что им интересуется «Зенит». Мы же читаем – он сказал, что думает только о «Зените», и его после этого отстранили от тренировок с командой.

    А то, как потом ситуация начала развиваться, в мои времена просто не могло бы такого быть. У нас был умный, опытный, великий человек Николай Петрович Старостин, который великолепно находил выход из таких положений.

    А в ситуации с Соболевым – это поражение больше не «Спартака». А руководства клуба – то, что от них в «Зенит» уходит довольно-таки хороший спартаковский игрок», – сказал Ловчев.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    04.09.2024 00:12
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    Комментарии (89)
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1725432448
    Это в честь чего?. Избавились от говна. Футболист, да же собравшийся играть за другую команду обязан честно отработать время ему отведенное и не говорить гадости про коллектив в котором он играл, тем более,что совсем не давно ругал Зенит вместе с сыном, теперь Зенит стал хорошим и сына научил переобуваться по счету раз.
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    andr45
    1725433380
    Самые большие удары наносили, наносят и будут наносить пока не сдохнут ЛОВЧЕВ, КАВАЗАШВИЛИ, КЕЧИНОВ, ГЛАДИЛИН и прочие ветеринары, живущие на подачки Газппром-Медиа
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    Янвapь 69
    1725433803
    Дед с бодуняги перепутал и шелудивое, тарасофское рыло обозвал имиджем.
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    FCSpartakM
    1725434348
    пострадал имидж зенита, когда они Дзюбу послали? нет? Имидж портиться, когда игрок ставит выше себя команды. Тогда клуб превращается в куколда, потакая ему. А тут все в рамках адекватности.
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    subbotaspartak
    1725435797
    Приход соболева – серьезный удар по имиджу зенита
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    k611
    1725436610
    На мой взгляд явное преувеличение, это игрок не того масштаба. Вот если бы в своё время Титов или Тихонов в Зенит перешёл, тогда да, можно было бы так сказать.
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    zigbert
    1725440888
    Удар по имиджу Спартака? Ловчев сильно преувеличивает. Зачем держать таких игроков которые не дорожат честью команды и не отдают свои силы для успешного ее выступления.
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    шахта Заполярная
    1725441476
    Уходу этого голубка рады все болельщики Спартака и руководство команды. Команда избавилась от плесени и гнили, воздух стал чистый и свежий. Недовольными остались те, кто мягко говоря не любил Спартак, теперь грязь вся ушла в зенит, ну там ей и место, на помойке. На счет высказывания Ловчева про имидж и другое. Я лично давно не обращаю внимание на флюгеров. Куда подует ветер туда и ловчевы.
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    BRO_football
    1725451618
    Имидж Спартака и так уже на дне. Терять нечего
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    Osianin1969
    1725455150
    Твой уход в Динамо никак не сказался на имидже Спартака, а уж этого ,,чуда" тем более не скажется
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