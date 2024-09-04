Ловчев: «Уход Соболева – серьезный удар по имиджу «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что трансфер Александра Соболева в «Зенит» ударил по имиджу московского клуба.

«Уход Соболева – серьезный удар по имиджу «Спартака». Ведь сначала был какой-то вброс, что им интересуется «Зенит». Мы же читаем – он сказал, что думает только о «Зените», и его после этого отстранили от тренировок с командой.

А то, как потом ситуация начала развиваться, в мои времена просто не могло бы такого быть. У нас был умный, опытный, великий человек Николай Петрович Старостин, который великолепно находил выход из таких положений.

А в ситуации с Соболевым – это поражение больше не «Спартака». А руководства клуба – то, что от них в «Зенит» уходит довольно-таки хороший спартаковский игрок», – сказал Ловчев.