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    • Андрей Мостовой ответил, перейдет ли он когда-нибудь в «Спартак»

    Андрей Мостовой ответил, перейдет ли он когда-нибудь в «Спартак»

    Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового спросили про возможный трансфер в «Спартак».

    – Можешь представить ситуацию, что перейдешь в «Спартак»?

    – Никогда не знаем, что может произойти в жизни. Не хочется ничего говорить.

    Петербург стал для меня родным городом, хотя я сам из Москвы. У меня все в Москве. Но в Питере мой дом. Люблю «Зенит», команду, город, болельщиков. У меня сейчас сине-бело-голубое сердце.

    – Никогда не перейдешь в «Спартак»?

    – На данный момент скажу «нет». На данный момент не вижу себя в красно-белой футболке.

    • 26-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
    • Андрей принадлежит «Зениту» с 2019 года.
    • В 146 матчах за «Зенит» Мостовой забил 25 голов, сделал 12 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2024 23:07
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Чехов на Садовой
    1725404794
    Выпрут из Питера - побежит куда позовут. Аж пятки в по заднице стучать будут.
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    BAIv
    1725424650
    На данный момент не зовут! С такой игрой Андрей тебя и не позовут, плохо играешь, очень слабенько, много пмихуель и думаешь не об игре находясь на поле футбольном.
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    ivany4
    1725425420
    Если сейчас не зовут, то старость тебя к этому не приближает.))
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    Скай
    1725428125
    вопросы странные. Предложат бабла побежит хоть на Сахалин, а уж в Спартак даже пешком помчится. Токмо наХ ты нужон Спартаку.
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    Spartak_forv@
    1725439711
    Молодец,не повёлся на идиотские вопросы "журналистов"
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    slavа0508
    1725440413
    Во во голубое . все вы там голубенькие ....
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    alefreddy
    1725452669
    никогда не говори никогда
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