Андрей Мостовой ответил, перейдет ли он когда-нибудь в «Спартак»

Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового спросили про возможный трансфер в «Спартак».
– Можешь представить ситуацию, что перейдешь в «Спартак»?
– Никогда не знаем, что может произойти в жизни. Не хочется ничего говорить.
Петербург стал для меня родным городом, хотя я сам из Москвы. У меня все в Москве. Но в Питере мой дом. Люблю «Зенит», команду, город, болельщиков. У меня сейчас сине-бело-голубое сердце.
– Никогда не перейдешь в «Спартак»?
– На данный момент скажу «нет». На данный момент не вижу себя в красно-белой футболке.
- 26-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
- Андрей принадлежит «Зениту» с 2019 года.
- В 146 матчах за «Зенит» Мостовой забил 25 голов, сделал 12 ассистов.