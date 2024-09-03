Андрей Мостовой ответил, перейдет ли он когда-нибудь в «Спартак»

Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового спросили про возможный трансфер в «Спартак».

– Можешь представить ситуацию, что перейдешь в «Спартак»?

– Никогда не знаем, что может произойти в жизни. Не хочется ничего говорить.

Петербург стал для меня родным городом, хотя я сам из Москвы. У меня все в Москве. Но в Питере мой дом. Люблю «Зенит», команду, город, болельщиков. У меня сейчас сине-бело-голубое сердце.

– Никогда не перейдешь в «Спартак»?

– На данный момент скажу «нет». На данный момент не вижу себя в красно-белой футболке.