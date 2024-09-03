Ловчев прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил переход Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев – не выдающийся игрок, это не Пеле, Марадона, Роналду или Месси. Но он нужен Семаку, и теперь перспективы Саши в новом клубе зависят только от него самого.

Я думаю, интерес Семака связан с тем, что из всех центральных нападающих он лучше всех в России играет головой, опасен и забил много голов.

А учитывая то, что «Зенит» очень много играет флангами и передачами в центр штрафной, Соболев нужен Семаку и поэтому его взяли.

Многие этот переход списывают на то, чтобы немного ослабить «Спартак». Наверное, и этот фактор тоже есть.

Когда в одно и то же время ведется разговор о возможном приобретении «Зенитом» Соболева или Кордобы, это немного ослабляет команды, которые создаются не за один день.

Саша для России – довольно хороший нападающий, он доказал это тем, что забивает. Не выдающийся, потому что я видел Эдуарда Стрельцова и играл с Колей Осяниным. Но партнеры в «Зените» у него теперь будут получше, чем в «Спартаке».

Без сомнения, и моментов у него будет довольно много. А все остальное зависит только от Соболева», – сказал Ловчев.