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    • Ловчев прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Ловчев прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил переход Александра Соболева в «Зенит».

    «Соболев – не выдающийся игрок, это не Пеле, Марадона, Роналду или Месси. Но он нужен Семаку, и теперь перспективы Саши в новом клубе зависят только от него самого.

    Я думаю, интерес Семака связан с тем, что из всех центральных нападающих он лучше всех в России играет головой, опасен и забил много голов.

    А учитывая то, что «Зенит» очень много играет флангами и передачами в центр штрафной, Соболев нужен Семаку и поэтому его взяли.

    Многие этот переход списывают на то, чтобы немного ослабить «Спартак». Наверное, и этот фактор тоже есть.

    Когда в одно и то же время ведется разговор о возможном приобретении «Зенитом» Соболева или Кордобы, это немного ослабляет команды, которые создаются не за один день.

    Саша для России – довольно хороший нападающий, он доказал это тем, что забивает. Не выдающийся, потому что я видел Эдуарда Стрельцова и играл с Колей Осяниным. Но партнеры в «Зените» у него теперь будут получше, чем в «Спартаке».

    Без сомнения, и моментов у него будет довольно много. А все остальное зависит только от Соболева», – сказал Ловчев.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.09.2024 21:43
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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1725391188
    Женя,Женечка,Катюша - мы с тобой в возрасте не много разошлись и понятия совпадают ... А посему ,ты во многом прав....Но сегодняшний рос футбол не чета ,тому нашему , он капиталистический: Бабки бешеные,тачки,кокорины,мамаевы,дзюбы.....плюс прикрыты от Европы ....мы видали и лучшие времена....а там соболевы и др. - фиолетово..... Ответь : Где показывать силу рос. футбола? Турменистан,Вьетнам,Таиланд....это тоже ,что играть со 2ой рос.лигой....ну меня понял...
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