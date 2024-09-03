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    • Губерниев назвал игрока «Локомотива», который может оказаться в «Барселоне»

    Губерниев назвал игрока «Локомотива», который может оказаться в «Барселоне»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    – Сейчас многие с детства за Батракова, он фактически должен превратиться в связующее звено в сборной. Блестящая политика «Локомотива» в смысле состава из российских игроков. Мы бац – открыли новую звeздочку, которую сразу заметили тренеры сборной. Писарев вообще в восторге. Просто в полном! Я думаю, что и Валерий Георгиевич Карпин тоже. Стратегия, тактика трансферной политики команды Юрия Нагорных. Побольше бы нам таких Батраковых.

    – Стоит ждать Батракова в «Зените»?

    – Не в этом сезоне точно. Потом, если он продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться.

    • В этом сезоне 19-летний Батраков провел 9 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
    • Контракт воспитанника «Локо» действует до 2027 года.
    • Игрок стоит 700 тысяч евро.

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    Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    Источник: Metaratings

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    03.09.2024 19:40
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    Комментарии (5)
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    JIEGEHDA
    1725382045
    Распиарили . Все же помнят Пиняева ? Да да МЮ все дела . А где он? Что с ним? Хоть и фанаты Локо будут недовольны. Не отрицаю форма и результаты на высоте . Но судить по таким матчах , глупо . Как я и писал ранее у Локо было лишь 3 клуба равного уровня или выше. Проиграли Динамо и Краснодару , и какая была победа над ЦСКА мы знаем .
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    ...уефан
    1725382059
    ...ну, рыбий глаз, вот только сглазь нам пацана!(...
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    ЮНик
    1725383484
    Скорее Губерниев владельцем Реала окажется, чем Батраков в Барсе. Смешные люди. Кто следит за РПЛ? Абсолютно второсортный футбол. И деградация с каждым годом из-за отсутствия игровых связей с еврофутболом.
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    Skull_Boy
    1725383949
    Ну раз губашлеп сказал значит точно
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