Губерниев назвал игрока «Локомотива», который может оказаться в «Барселоне»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

– Сейчас многие с детства за Батракова, он фактически должен превратиться в связующее звено в сборной. Блестящая политика «Локомотива» в смысле состава из российских игроков. Мы бац – открыли новую звeздочку, которую сразу заметили тренеры сборной. Писарев вообще в восторге. Просто в полном! Я думаю, что и Валерий Георгиевич Карпин тоже. Стратегия, тактика трансферной политики команды Юрия Нагорных. Побольше бы нам таких Батраковых.

– Стоит ждать Батракова в «Зените»?

– Не в этом сезоне точно. Потом, если он продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться.