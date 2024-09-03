Губерниев назвал игрока «Локомотива», который может оказаться в «Барселоне»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
– Сейчас многие с детства за Батракова, он фактически должен превратиться в связующее звено в сборной. Блестящая политика «Локомотива» в смысле состава из российских игроков. Мы бац – открыли новую звeздочку, которую сразу заметили тренеры сборной. Писарев вообще в восторге. Просто в полном! Я думаю, что и Валерий Георгиевич Карпин тоже. Стратегия, тактика трансферной политики команды Юрия Нагорных. Побольше бы нам таких Батраковых.
– Стоит ждать Батракова в «Зените»?
– Не в этом сезоне точно. Потом, если он продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться.
- В этом сезоне 19-летний Батраков провел 9 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
- Контракт воспитанника «Локо» действует до 2027 года.
- Игрок стоит 700 тысяч евро.