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    • Шнякин: «Соболев с прошлого сезона готовился к «Зениту» и вредил «Спартаку»

    Шнякин: «Соболев с прошлого сезона готовился к «Зениту» и вредил «Спартаку»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил, что ему не нравится в поведении форварда Александра Соболева.

    • «Зенит» купил игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Контракт по схеме «3+1».

    «Саше желаю удаче, он нормальный парень, прекрасный форвард.

    Но меня смущает одна вещь. Мне об этом рассказывали. Соболев еще в прошлом сезоне готовился к трансферу в «Зенит». Скандалы, высказывания. Он потихонечку выстраивал в голове путь-дорожку в «Зенит».

    Этим Соболев вредил «Спартаку». А вот это уже не очень хорошо. Переход – это жизнь, все бывает, но то, что он делал в прошлом сезоне, мне не очень нравится», – сказал Шнякин.

    • Соболев был в «Спартаке» 4,5 года.

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    Источник: Metaratings

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    03.09.2024 13:40
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    Комментарии (37)
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    ...уефан
    1725364052
    ...мне эта рожа сразу не понравилась!)...
    Ответить
    ...уефан
    1725364379
    ...у него рожа полицая, на службе оккупантов, времён ВОВ... Без проб и без грима сниматься в кино ему можно в этой роли)...
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    slavа0508
    1725365354
    Да это заметно было . во многом не здоровая обстановка в команде с дельфином была связана ...
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    nik55
    1725365378
    насрет и бо-жам
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    ilich55
    1725366642
    Дима, ну, ты и балбес. На месте дельфина (с его-то баблом) подал бы в суд за клевету и его бы выиграл.
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    Гор--google
    1725367312
    Не много ли писанины про это чмо?
    Ответить
    Боров мясной
    1725371273
    Бред не неси... Сначала в Спартаке разасрался, а потом про Зенит начал думать.
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    DMитрий
    1725371998
    Но меня смущает одна вещь. Мне об этом рассказывали... Ему кто-то, что-то с глазу на глаз после 4 стакана шепнул, а он давай в СМИ сливать.
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    Diminio
    1725373775
    А где Дельфин? Когда помойку начнёт бороздить?
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    alefreddy
    1725378119
    и не только на поле вместо игры в носу ковырял
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