Шнякин: «Соболев с прошлого сезона готовился к «Зениту» и вредил «Спартаку»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил, что ему не нравится в поведении форварда Александра Соболева.

«Зенит» купил игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

Контракт по схеме «3+1».

«Саше желаю удаче, он нормальный парень, прекрасный форвард.

Но меня смущает одна вещь. Мне об этом рассказывали. Соболев еще в прошлом сезоне готовился к трансферу в «Зенит». Скандалы, высказывания. Он потихонечку выстраивал в голове путь-дорожку в «Зенит».

Этим Соболев вредил «Спартаку». А вот это уже не очень хорошо. Переход – это жизнь, все бывает, но то, что он делал в прошлом сезоне, мне не очень нравится», – сказал Шнякин.