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    • Андрей Мостовой описал трансфер Соболева в «Зенит» двумя словами

    Андрей Мостовой описал трансфер Соболева в «Зенит» двумя словами

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

    «Резонансный, необычный трансфер.

    Во-первых, из «Спартака» в «Зенит». Драки, стычки, зарубы были.

    Рад ли я? Я не могу про каждый трансфер говорить, рад я или огорчен. Сколько у нас людей пришло, ушло», – сказал Мостовой.

    • Соболева купили за 10 миллионов евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    03.09.2024 13:07
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    Комментарии (3)
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    Айболид
    1725362959
    Андрюха , рубани правду-матку - один хрен в старт не попадаешь .
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    Конопляных дел мастер
    1725362993
    Для Соболя это верх карьеры. Выше уже некуда.))))
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