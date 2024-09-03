Андрей Мостовой описал трансфер Соболева в «Зенит» двумя словами

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«Резонансный, необычный трансфер.

Во-первых, из «Спартака» в «Зенит». Драки, стычки, зарубы были.

Рад ли я? Я не могу про каждый трансфер говорить, рад я или огорчен. Сколько у нас людей пришло, ушло», – сказал Мостовой.