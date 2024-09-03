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    • Стало известно, почему разладились отношения Соболева и «Спартака»

    Стало известно, почему разладились отношения Соболева и «Спартака»

    У бывшего форварда «Спартака» Александра Соболева были напряженные отношения внутри клуба. Началось это с конца прошлого сезона.

    «По окончании сезона-2023/24 у Соболева состоялся разговор с человеком из руководства клуба. Тема – обсуждение планов на новый чемпионат. Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.

    Разговор получился тяжeлым и на повышенных тонах. Соболев высказал своe недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть».

    Александр сказал это без злого умысла, а просто констатируя факт. И эту фразу нападающего донeс до команды один из руководителей. На следующей тренировке красно-белых Соболев ловил на себе косые взгляды партнeров», – сообщил источник.

    • Соболева купили за 10 миллионов евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2024 12:04
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    Комментарии (29)
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    subbotaspartak
    1725358567
    Другая версия: "Я уйду в зенит, а то они больше ничего не выиграют, а со мной и подавно. Спартак Чемпион!"
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    vadikrew
    1725359314
    Да не, всё не так было. Получил информацию из проверенного источника, назвать который не могу так как сам не знаю. Вообщем, причина разлада в казюльке, которую Соболев вытер под стол в офисе у замзавпостпредгендира.
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    andrei-sarap-yandex
    1725359726
    колектив у СПАРТАКа позор РОССИИ
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    Айболид
    1725362224
    Критика "соболя" руководству не зашла и порешили они на него "коллектив" натравить .
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    zigbert
    1725363262
    Как то все неправдоподобно. Основная причина не в этом. Захотелось побольше титулов и денег. Соболев даже не скрывает это.
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    BoevStas1
    1725365672
    Не будет в этом году Зенит чемпионом!могу поспорить,а кто будет хз(
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    Diminio
    1725373656
    С таким Дельфином который отдался стрелке, конечно ловить не чего
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    anatolich72
    1725375453
    Крысв в коллективе ненужна, хорошо свалил.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1725394308
    Соболев не воспитанник спама и ничего ему не должен. После КС он мог пойти в любую команду.
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1725431537
    А он видимо хотел, что всё футболисты ему в ножки по кланялись. Может и сказал не из злого умысла, но крайне не тактично.
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