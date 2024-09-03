Стало известно, почему разладились отношения Соболева и «Спартака»

У бывшего форварда «Спартака» Александра Соболева были напряженные отношения внутри клуба. Началось это с конца прошлого сезона.

«По окончании сезона-2023/24 у Соболева состоялся разговор с человеком из руководства клуба. Тема – обсуждение планов на новый чемпионат. Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.

Разговор получился тяжeлым и на повышенных тонах. Соболев высказал своe недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть».

Александр сказал это без злого умысла, а просто констатируя факт. И эту фразу нападающего донeс до команды один из руководителей. На следующей тренировке красно-белых Соболев ловил на себе косые взгляды партнeров», – сообщил источник.