Жена Соболева публично поблагодарила Миллера

Елена Соболева, жена новичка «Зенита» Александра Соболева, поблагодарила главу «Газпрома» Алексея Миллера. Он помог устроить сына Сергея в петербургскую школу.
«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!» – написала Соболева в соцсети.
Речь идет о частной школе «Газпрома» на Крестовском острове.
- Несколько недель назад Соболев-младший оскорблял «Зенит».
- Во время эфира на твиче семилетний ребенок назвал петербургский клуб «бомжами»
- Также он согласился с пользователем, назвавшим «Зенит» «позором российского футбола».
Фото: соцсети Елены Соболевой