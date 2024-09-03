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    Жена Соболева публично поблагодарила Миллера

    Елена Соболева, жена новичка «Зенита» Александра Соболева, поблагодарила главу «Газпрома» Алексея Миллера. Он помог устроить сына Сергея в петербургскую школу.

    «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!» – написала Соболева в соцсети.

    Речь идет о частной школе «Газпрома» на Крестовском острове.

    • Несколько недель назад Соболев-младший оскорблял «Зенит».
    • Во время эфира на твиче семилетний ребенок назвал петербургский клуб «бомжами»
    • Также он согласился с пользователем, назвавшим «Зенит» «позором российского футбола».

    Фото: соцсети Елены Соболевой

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2024 11:40
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Myasko
    1725357196
    Они теперь вместе с мужем Миллеру ноги облизывают
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    slavа0508
    1725357288
    А что с его контрактами нельзя самому устроить ребёнка в любую школу ???Может и облегчится им уже кто то должен помочь ???
    Ответить
    ziborock
    1725359151
    Глядя на правописание питерских здесь, на Бомбардире, сомневаюсь уто у них хоть одна хорошая школа есть! А так, жена дельфина славно подлизнула! Ну а сыну в школе непросто будет!
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    Kollljan
    1725360852
    Одним двоечником больше - это не страшно для частной школы.
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    Иван Петров 1986
    1725363668
    Классно лизнула ! Ну им теперь обоим лизать долго еще придется.
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    шахта Заполярная
    1725364041
    Вот это прогиб, теперь точно голубок в основу попадет на пару минут в конце матча
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    nik55
    1725365737
    у семьи зализ зачетный
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    VGreen
    1725374068
    Бл я, какая же семейка....Ну хватит уж подлизывать. Ну косякнул щегол, бывает. Мелкий еще, спроса нет. А в итоге извратили, сконцетрировали внимание на этом. Хватило бы просто "извините за слова сына, он пока мелкий и не всё понимает"
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    Оксана-Карева-google
    1725381503
    Осуждать чужую семью-дело неблагордное...Но это очень-некрасиво,перевоспитывать сына-за шелест купюр...Ну я не знаю...
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    kvm
    1725386433
    и причмокнула...
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