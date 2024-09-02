Тренер «Зенита» объяснил трансфер Соболева

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, зачем клуб купил у «Спартака» Александра Соболева.

– Александр Соболев перешeл в «Зенит». Почему вы решили его пригласить?

– Одна из причин – Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат. Благодаря Александру мы добавим ещe одну опцию в атаке.

Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком. Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России.

– Не все болельщики согласны с этим трансфером. Это не смущало тренерский штаб команды?

– Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут.

Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется ещe сильнее, чем в «Спартаке». И наши болельщики поймут – приглашение этого футболиста того стоило.