Тренер «Зенита» объяснил трансфер Соболева

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, зачем клуб купил у «Спартака» Александра Соболева.
– Александр Соболев перешeл в «Зенит». Почему вы решили его пригласить?
– Одна из причин – Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат. Благодаря Александру мы добавим ещe одну опцию в атаке.
Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком. Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России.
– Не все болельщики согласны с этим трансфером. Это не смущало тренерский штаб команды?
– Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут.
Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется ещe сильнее, чем в «Спартаке». И наши болельщики поймут – приглашение этого футболиста того стоило.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.