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    Тренер «Зенита» объяснил трансфер Соболева

    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, зачем клуб купил у «Спартака» Александра Соболева.

    Александр Соболев перешeл в «Зенит». Почему вы решили его пригласить?

    – Одна из причин – Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат. Благодаря Александру мы добавим ещe одну опцию в атаке.

    Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком. Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России.

    – Не все болельщики согласны с этим трансфером. Это не смущало тренерский штаб команды?

    – Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут.

    Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется ещe сильнее, чем в «Спартаке». И наши болельщики поймут – приглашение этого футболиста того стоило.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2024 18:56
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1725293707
    ...морду-утюгом более качественную, чем в Спартаке, вы от него увидите)...
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    grogorkasen
    1725297569
    Ещё раз скажу, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей фигне по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!
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