Агент Захаряна прокомментировал смену игрового номера в «Сосьедаде»: «Это многое объясняет»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на то, что игроку дали 8-й номер в команде.
«8-й номер Арсена – это ответ в том числе вашим коллегам и многим другим, кто всe время задавал мне вопрос: «Есть ли доверие от клуба к Арсену? Не разочаровались ли в нeм? Ищут ли ему аренду?»
Мне кажется, это многое объясняет. Арсен отнeсся к этому с радостью», – сказал агент.
- Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
- Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
- В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.