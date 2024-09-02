Агент Захаряна прокомментировал смену игрового номера в «Сосьедаде»: «Это многое объясняет»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на то, что игроку дали 8-й номер в команде.

«8-й номер Арсена – это ответ в том числе вашим коллегам и многим другим, кто всe время задавал мне вопрос: «Есть ли доверие от клуба к Арсену? Не разочаровались ли в нeм? Ищут ли ему аренду?»

Мне кажется, это многое объясняет. Арсен отнeсся к этому с радостью», – сказал агент.