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    • Агент Захаряна прокомментировал смену игрового номера в «Сосьедаде»: «Это многое объясняет»

    Агент Захаряна прокомментировал смену игрового номера в «Сосьедаде»: «Это многое объясняет»

    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на то, что игроку дали 8-й номер в команде.

    «8-й номер Арсена – это ответ в том числе вашим коллегам и многим другим, кто всe время задавал мне вопрос: «Есть ли доверие от клуба к Арсену? Не разочаровались ли в нeм? Ищут ли ему аренду?»

    Мне кажется, это многое объясняет. Арсен отнeсся к этому с радостью», – сказал агент.

    • Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
    • Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2024 17:33
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    Комментарии (1)
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    k611
    1725297613
    Играть надо нормально, а не номера менять.
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