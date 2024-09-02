В «Зените» сообщили, когда Соболев начнет тренироваться с командой

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда новичок команды Александр Соболев перейдет от индивидуальных тренировок к занятиям в общей группе.
«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней.
Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду [4 сентября]», – сообщил Медведев.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.