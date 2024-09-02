В «Зените» сообщили, когда Соболев начнет тренироваться с командой

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда новичок команды Александр Соболев перейдет от индивидуальных тренировок к занятиям в общей группе.

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней.

Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду [4 сентября]», – сообщил Медведев.