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    • В «Зените» сообщили, когда Соболев начнет тренироваться с командой

    В «Зените» сообщили, когда Соболев начнет тренироваться с командой

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда новичок команды Александр Соболев перейдет от индивидуальных тренировок к занятиям в общей группе.

    «Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней.

    Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду [4 сентября]», – сообщил Медведев.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.09.2024 15:51
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    Комментарии (28)
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    ilich55
    1725282426
    К матчу с конями будет готов.
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    Enter2006
    1725283182
    Что это? В Зените наконец началась всероссийская риторика импортозамещения?
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    Каратель помойников
    1725285125
    Давай Санёк,забей куй,как твой тезка в фиалках,контракт есть контрак,пусть сырожа ведмедю репу чешет(или наоборот)...потом к нему на Кипр
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    Бригадный
    1725285747
    Как бы то ни было. Но фанатов у Зенита теперь в разы больше будет. Саня Соболеве это потенциально наш Левандовски. Ему только свою Баварию (Зенит, то есть) найти нужно. Обратили внимание? Что Лева без Баварии стал заурядным игрочишкой.
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    R_a_i_n
    1725287938
    Кто сказал, что он тренироваться будет? Мечты сбылись, стремиться некуда.
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    val69
    1725291850
    Пока он тренирует жопу на индивидуальной лавке... Привыкает...
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