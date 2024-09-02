Букмекеры определили фаворита на «Золотой мяч»-2024

Букмекеры назвали главных претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
Они считают, что награду возьмет вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
В топ-5 фаворитов три игрока мадридского клуба. Замыкают первую пятерку Ламин Ямаль и Лионель Месси.
- 1. Винисиус Жуниор («Реал») – 1.33
- 2. Родри («Ман Сити») – 3.25
- 3. Джуд Беллингем («Реал») – 15.00
- 4. Дани Карвахаль («Реал») – 19.00
- 5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 29.00
- 5-6. Лионель Месси («Интер Майами») – 29.00
- 7. Нико Уильямс («Атлетик») – 34.00
- 8-9. Килиан Мбаппе («Реал») – 41.00
- 8-9. Гарри Кейн («Бавария») – 41.00