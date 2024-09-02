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    Букмекеры определили фаворита на «Золотой мяч»-2024

    Букмекеры назвали главных претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

    Они считают, что награду возьмет вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

    В топ-5 фаворитов три игрока мадридского клуба. Замыкают первую пятерку Ламин Ямаль и Лионель Месси.

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    Источник: Спортс’’

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    02.09.2024 15:42
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    Комментарии (6)
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    смолов федор
    1725287160
    Винисиус точно не заслужил, давайте Родри
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