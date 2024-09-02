Литвинов – о словах Соболева после трансфера в «Зенит»: «Нам без разницы, кто там что говорит»

Полузащитник «Спартак» Руслан Литвинов высказался по уходу форварда Александра Соболева в «Зенит».

– Соболев после трансфера сказал: «Зенит» – чемпион, сильнейший клуб». Тебя не разозлило? Это лучшая мотивация для вас.

– Нам без разницы, кто куда переходит и кто там что говорит. Желаю Саше только удачи, без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь.

Меня это не рассердило. Каждый решает по-своему.