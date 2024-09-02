Литвинов – о словах Соболева после трансфера в «Зенит»: «Нам без разницы, кто там что говорит»

Полузащитник «Спартак» Руслан Литвинов высказался по уходу форварда Александра Соболева в «Зенит».
– Соболев после трансфера сказал: «Зенит» – чемпион, сильнейший клуб». Тебя не разозлило? Это лучшая мотивация для вас.
– Нам без разницы, кто куда переходит и кто там что говорит. Желаю Саше только удачи, без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь.
Меня это не рассердило. Каждый решает по-своему.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» заплатил за игрока 10 миллионов евро.