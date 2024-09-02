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    • Литвинов – о словах Соболева после трансфера в «Зенит»: «Нам без разницы, кто там что говорит»

    Литвинов – о словах Соболева после трансфера в «Зенит»: «Нам без разницы, кто там что говорит»

    Полузащитник «Спартак» Руслан Литвинов высказался по уходу форварда Александра Соболева в «Зенит».

    – Соболев после трансфера сказал: «Зенит» – чемпион, сильнейший клуб». Тебя не разозлило? Это лучшая мотивация для вас.

    – Нам без разницы, кто куда переходит и кто там что говорит. Желаю Саше только удачи, без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь.

    Меня это не рассердило. Каждый решает по-своему.

    • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • «Зенит» заплатил за игрока 10 миллионов евро.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    02.09.2024 12:28
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vvv123
    1725269616
    Ну да, где это видано, чтобы дельфины говорили!
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    Инсаров
    1725270257
    Руслан - настоящий дипломат. Так и в дальнейшем поступай - отшивай этих пройдох горе - журналистов. Твоё дело - хорошо играть.
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    zigbert
    1725276971
    Все правильно сказал и вполне дипломатично.
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    Александр-Доброноженко-go
    1725284586
    Брешет,цепляет, да ещё как! Что не сказать искренне,зачем эти экивоки?!
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