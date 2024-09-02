Баста встал на колени перед фанатами СКА

Известный российский музыкант Василий Вакуленко поблагодарил болельщиков СКА.

Баста является президентом ростовского клуба. В 1-м туре Кубка Медиалиги его команда победила Lit Energy блогера Михаила Литвина. Матч проходил в «Лужниках».

Это первая победа в истории СКА в Медиалиге. После игры Баста в знак благодарности встал перед болельщиками на колени.

В начале 2024 года Баста отказался от участия во Второй лиге и заявил клуб из Ростова-на-Дону в Медиалигу.

В 1-м сезоне команда проиграла 8 матчей из 8.

Фото: скриншот Winline Кубок Медиалиги