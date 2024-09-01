Тарасов назвал сумму, которую он тратит на жену в месяц

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов признался, что тратит на свою жену Анастасию Костенко больше 500 тысяч рублей в месяц.

– В одном из интервью ты признался, что тратишь на жену 500 тысяч рублей. Это правда?

– Нет, конечно. Больше. Жене большой респект – она никогда не требует, я просто сам выделяю, и понимаю, какая сейчас жизнь, что ей нужно для этого. Она счастлива. Я согласен, что на жену вообще нельзя жалеть ничего.

– А 500 тысяч рублей – нормальная сумма в месяц для жены?

– Это чисто на нее идет. Дети, сады, одежда – это отдельная история, безусловно. Жене 500 тысяч, наверное, хватает. Если она сказала не хватает – без проблем. Я согласен, что на свою жену, на женщину нельзя экономить.

У Тарасова и Костенко четверо детей.

Футболист сейчас играет в Медиалиге.

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