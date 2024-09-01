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    Тарасов назвал сумму, которую он тратит на жену в месяц

    Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов признался, что тратит на свою жену Анастасию Костенко больше 500 тысяч рублей в месяц.

    – В одном из интервью ты признался, что тратишь на жену 500 тысяч рублей. Это правда?

    – Нет, конечно. Больше. Жене большой респект – она никогда не требует, я просто сам выделяю, и понимаю, какая сейчас жизнь, что ей нужно для этого. Она счастлива. Я согласен, что на жену вообще нельзя жалеть ничего.

    – А 500 тысяч рублей – нормальная сумма в месяц для жены?

    – Это чисто на нее идет. Дети, сады, одежда – это отдельная история, безусловно. Жене 500 тысяч, наверное, хватает. Если она сказала не хватает – без проблем. Я согласен, что на свою жену, на женщину нельзя экономить.

    • У Тарасова и Костенко четверо детей.
    • Футболист сейчас играет в Медиалиге.

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    Источник: «Карты, деньги, два мяча»

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    01.09.2024 21:27
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    Комментарии (7)
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    Алекс636363
    1725216704
    зажрались. люди всю жизнь на страну пахали и получают 15 тысяч, а эти мячик погоняют и в месяц только на жену в 30 раз больше выделяет. выделитель херов. лучше бы в больницы отдал
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    polt
    1725217160
    Зазравшийся *******. Пора к ногтю.
    Ответить
    VVM1964
    1725218209
    Любовь зла - полюбишь и ...
    Ответить
    Айболид
    1725219323
    Херасе она у него жрёт !
    Ответить
    Валя Ромашина
    1725233962
    пенсионерам в провинции об этом пусть расскажет
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    Валентина-Павлюкс-yandex
    1725265675
    Подожди. Кончится эта лафа. Будет и 5тысяч хватать.
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