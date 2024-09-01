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    • Заболотный: «Люди, проигравшие на ставках, требовали вернуть деньги, угрожали семье»

    Заболотный: «Люди, проигравшие на ставках, требовали вернуть деньги, угрожали семье»

    Нападающий «Химок» Антон Заболотный рассказал, что ему писали угрозы.

    – Ты сказал как-то в шутку, что сделал карьеру на негативе. Расшифруешь?

    – Не секрет, что фамилия Заболотный вызывает ассоциации с мемами, необычными новостями или высказываниями. Первопричина – хейт, который довелось пережить на определенном жизненном этапе. Полагаю, он и сделал мне специфическую рекламу в Сети. Со временем все свелось к шуткам и сарказму, сейчас мне самому прикольно слышать подобное. Негатив влияет на популярность, вот что я имел в виду.

    – Есть разные типы негатива. Чака Норриса и Джейсона Стейтема троллят, любя. Над тобой подшучивают, уважая. Согласен?

    – Мне нравится эта версия. Хорошо, что остались в прошлом настоящие угрозы не только мне, но и семье. Не в личном общении, к счастью. Многие не верят, что такое возможно, но околофутбольный интернет – неоднозначная территория. И каждый футболист больших клубов, думаю, рано или поздно с этим сталкивается.

    – Те, кто угрожал, рассчитывали, что после этого станешь играть лучше?

    – Логику я тоже не всегда понимал. Диванные анонимы вываливали злобу. Кто-то проиграл на ставках, требовал вернуть деньги. Насколько изломанную психику нужно иметь, чтобы после неудачного матча или упущенного момента угрожать жене и детям футболиста? С одной стороны, смешно, с другой – немного не по себе.

    • Больше всего матчей в карьере 33-летний Заболотный провел за ЦСКА (104 встречи, 22 гола, 11 ассистов).
    • Игрок стоит 900 тысяч евро.
    • Заболотный в «Химках» с лета.

    Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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    01.09.2024 16:28
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