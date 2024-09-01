Дзюба поделился своей методикой воспитания

Нападающий Артем Дзюба рассказал, как воспитывает своих трех сыновей.

«Стараюсь не ругаться на своих детей. В качестве отца я больше добрый полицейский. Но если как-то ругаюсь, то про себя.

У нас в семье популярны большой теннис, футбол, бокс и ММА. Мы все это любим», – сказал Дзюба.

36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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