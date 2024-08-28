Мостовой высказался о невостребованности Дзюбы и Джикии

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой удивлен невостребованности Артема Дзюбы и Георгия Джикии.
«Антон Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны – это бред какой-то. Все они – игроки уровня сборной России. Может, только Дзюба уже не совсем вписывается в статус игрока национальной команды, но уровень его мастерства всем известен.
Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня», – сказал Мостовой.
- У Джикии есть варианты в Турции.
- Дзюбу планировали подписать «Крылья Советов».
- У Миранчука были варианты в Греции.
Источник: «РБ Спорт»