Мостовой высказался о невостребованности Дзюбы и Джикии

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой удивлен невостребованности Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

«Антон Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны – это бред какой-то. Все они – игроки уровня сборной России. Может, только Дзюба уже не совсем вписывается в статус игрока национальной команды, но уровень его мастерства всем известен.

Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня», – сказал Мостовой.