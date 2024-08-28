Черданцев прокомментировал ситуацию вокруг Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации форварда «Спартака» Александра Соболева.

27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой из-за желания перейти в «Зенит».

«Это какая-то глупая ситуация. Но она не первая в футболе, так было в других командах, в других чемпионатах. Просто по каким-то причинам человек взял себя и оставил без футбола. Надо играть в его возрасте, ты пропускаешь уже шесть туров. Сейчас придешь в другую команду, непонятно, до закрытия окна, куда пойдет.

Ему надо играть в топ-командах. Куда он пойдет? Не знаю причин, но это какая-то странная история», – сказал Черданцев.