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    Черданцев прокомментировал ситуацию вокруг Соболева

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации форварда «Спартака» Александра Соболева.

    • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой из-за желания перейти в «Зенит».

    «Это какая-то глупая ситуация. Но она не первая в футболе, так было в других командах, в других чемпионатах. Просто по каким-то причинам человек взял себя и оставил без футбола. Надо играть в его возрасте, ты пропускаешь уже шесть туров. Сейчас придешь в другую команду, непонятно, до закрытия окна, куда пойдет.

    Ему надо играть в топ-командах. Куда он пойдет? Не знаю причин, но это какая-то странная история», – сказал Черданцев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.08.2024 10:39
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    Комментарии (10)
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    andrei-sarap-yandex
    1724832362
    СПАРТАК САМАЯ НЕНАВИСТНАЯ И НОЮЩАЯ КОМАНДА В РПЛ....ТФУ ВСЕ СТУКАЧИ В КОМАНДЕ НАЧИНАЯ С ДЗЮБЫ И ГЛУШАКОВа
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    SLADE2019
    1724833468
    А придет ли он в новую команду? Пусть действительно в Спартаке-2 гонор свой понижает до адекватного уровня.
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    andr45
    1724833700
    Ну и глюп же этот диктор) Впрочем, там все такие - надергаю. в интернете что-то и тараторят и тараторят невесть что) Жорик, ИНТРИГАНЫ И СКЛОЧНИКИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ) Запиши это на своей заднице, чтобы твои партнеры могли прочесть и, может быть, смогли понять эту древнюю мангульскую мудрость)
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    Plyash
    1724835762
    Соболеву под тридцатник,а он всё в брекетах ходит...Это так,к слову,просто нормальные люди в детстве исправляют такие дефекты,а вот мозги исправить намного сложнее.
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    Админ ресурс
    1724843451
    Испоганил карьеру одной мыслью про зендид
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    Михаил-Александров-yandex
    1724859020
    Чердак! Это ты глупая ситуация!Дельфин что хотел то и получил!
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