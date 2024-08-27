Гендиректор «Спартака» сделал заявление о переговорах с «Зенитом» по Соболеву

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с возможным уходом Александра Соболева в «Зенит».

– Как обстоят дела с будущим Соболева? Ведутся ли переговоры с «Зенитом»?

– На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договоренностях. Договоренностей нет.

– Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от «Зенита»?

– Официального не было. Контакты были, определенные условия обсуждались. Не договорились.

– Вас не устраивает сумма – 6 млн евро?

– Детали не могу говорить, это конфиденциальная информация. На данный момент ничего не происходит.

– Насколько велика вероятность, что Алекс вернется и будет тренироваться с основным составом?

– Не могу сейчас ответить на этот вопрос.

27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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