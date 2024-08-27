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    • Гендиректор «Спартака» сделал заявление о переговорах с «Зенитом» по Соболеву

    Гендиректор «Спартака» сделал заявление о переговорах с «Зенитом» по Соболеву

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с возможным уходом Александра Соболева в «Зенит».

    – Как обстоят дела с будущим Соболева? Ведутся ли переговоры с «Зенитом»?

    – На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договоренностях. Договоренностей нет.

    – Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от «Зенита»?

    – Официального не было. Контакты были, определенные условия обсуждались. Не договорились.

    – Вас не устраивает сумма – 6 млн евро?

    – Детали не могу говорить, это конфиденциальная информация. На данный момент ничего не происходит.

    – Насколько велика вероятность, что Алекс вернется и будет тренироваться с основным составом?

    – Не могу сейчас ответить на этот вопрос.

    • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.08.2024 21:58
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1724785753
    Алекс - Юстасу: переговоры с бакланами провалены, полная жопа. (((
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    Таврида
    1724786238
    - Договоренностей нет. - Не договорились. - Детали не могу говорить. - Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Содержательные комментарии, зачем вообще бакланил?
    Ответить
    alefreddy
    1724786269
    и все таки арабы
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    MazaiNN
    1724786277
    Х у я л е к с
    Ответить
    Бригадный
    1724786345
    Немогузнайка какой то. Заставить бы его отжиматься. На кулачках.
    Ответить
    ivany4
    1724786603
    Неужели Малышев верен своему слову, будет достоверная информация - скажу.
    Ответить
    evgevg13
    1724811977
    Как та обезьяна:ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу...
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    gennadiy
    1724825264
    Ну и зачем тогда эта вся брехня здесь
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    Январь 59
    1724828696
    Ничего не слышал, ничего не видел, чего не знаю ничего никому не скажу.
    Ответить
    Filllllll
    1724829149
    Бесят эти журналисты. Алекс, это легенда, один из лучших игроков Спартака. А Соболев, это Сашка. И, чтобы вернуться в Спартак, ему не извинятся надо, а играть на голову выше конкурентов, во что, уже почти никто не верит.
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