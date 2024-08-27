Винисиус сказал, как Мбаппе может усилить «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о новичке команды Килиане Мбаппе.

«У нас очень хороший состав, и был таковым уже давно. Теперь, когда пришел Мбаппе, все говорят, что команда может стать неудержимой, но пока мы должны проводить лучшие тренировки и учиться как можно быстрее понимать друг друга.

Мне нравится стиль Мбаппе, нравится его игра, и я в предвкушении, того чего мы можем добиться в этом сезоне. Он пришел в команду, уже забив много голов и выиграв множество титулов. Он переходит в «Реал» – клуб, где он всегда мечтал быть, и за который мечтает играть каждый.

Дай бог, чтобы Мбаппе смог забивать здесь столько же, сколько в своей предыдущей команде и в сборной, и что вместе с нами он сможет добиться еще большего», – сказал Винисиус.