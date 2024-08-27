Агент Захаряна: «Не ждите Арсена быстро назад»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопросы о восстановлении игрока.

Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.

Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

– Как проходит восстановление Захаряна?

– Оно проходит. Что еще могу сказать? Когда он точно восстановится и выйдет на поле? Я не знаю.

– Когда ждать его в общей группе?

– Не могу сказать, он только в начале пути. Это скорее не ко мне вопрос, а в пресс-службу «Реал Сосьедада»: «Когда он точно восстановится?».

Я могу сказать только общие сроки, но не могу дать детальный расклад, это все медицинские факторы.

– Какие общие сроки называются?

– Не ждите его быстро назад. Ему проводили операцию на голеностопном суставе, ему сшивали сустав.

Думаете, он через два дня выйдет играть на поле за «Реал Сосьедад»? Не выйдет.

– А во сколько оценивают восстановление? В несколько месяцев?

– Скорее всего, раньше октября его не следует ждать.