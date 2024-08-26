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Боярский назвал причину появления кричалки про «Зенит»

26 августа 2024, 09:49
28

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считают, что поклонники других команд завидуют петербургскому клубу.

– Когда вы в последний раз были на стадионе?

– Сейчас довольно редко бываю на футболе. Если матчи не накладываются на спектакли, то, конечно, стремлюсь попасть на трибуну. Например, был на предыдущих турах. Но в последнее время не ходил – вы же знаете, что я все-таки любитель «Петровского»...

При всем уважении к современной «Газпром-Арене» душой я остался на старом стадионе. Да, хорошая акустика, замечательные предматчевые шоу – все красиво. Но для меня это как играть в бильярд на километровом поле... «Петровский» был более домашним и уютным стадионом. Самые трогательные воспоминания у меня именно от этой арены.

– Болельщики «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ часто скандируют: «Зенит» – позор российского футбола». У вас есть объяснение почему?

– Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать – одно, а смотреть на табло – другое.

– Зависть от результатов?

– Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются.

  • «Зенит» выигрывал чемпионат России в шести последних сезонах.
  • Впервые упомянутую кричалку использовали болельщики «Факела» в игре с петербуржцами 6 мая.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (28)
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vvv123
1724655263
Свини придумали, им и воздастся. А еще тем, кто повторяет!
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Artemka444
1724655368
Москали и остальные тока из за своей никчёмности это делают
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Вованчик83
1724657286
Браво! Прям в точку.
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Cleaner
1724657527
Боярский, болельщики других клубов НЕ ЗАВИДУЮТ Зениту. Болельщикам других клубов СТЫДНО, что Зенит КОРМИТСЯ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА. Зенит не зарабатывает деньги, а в наглую ХАПАЕТ денег из ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА сколько хочет и на эти деньги скупает бразил и РАЗОРЯЕТ клубы конкуренты, скупая лучших игроков этих клубов и усаживая их на лавку. Именно ПОЭТОМУ болельщики ВСЕХ других клубов называют Зенит ПОЗОРОМ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА...(((((((((((((((((((((
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DOCTOR PENALTY
1724658191
Боярский или пьяный был, или в самом деле такой недалёкий. ((
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NewLife
1724658669
"Из зависти")) скандирую еще раз: Зенит - позор российского футбола ! Боярский ты давно на тАбло смотрел ?
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BAIv
1724661914
Москали кричалку придумали и тащаться от себя как шлюхи на члене!
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Скай
1724662609
Зинит - позор российского футбола и это реальность. Зри в корень - шляпа.
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Бригадный
1724665173
Боярский тут не прав. Не от зависти ублюдки кричат кричалку свою. Исключительно - от гремучей смеси глупости и подлости. Нормальный футбольный болельщик такое кричать не будет. Хотя, и понимает что весь нынешний российский футбол в целом заслуживает исключительно критического отношения.
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serhio80
1724676487
Боярский позор российского театра) там КДК есть?
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