Боярский назвал причину появления кричалки про «Зенит»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считают, что поклонники других команд завидуют петербургскому клубу.

– Когда вы в последний раз были на стадионе?

– Сейчас довольно редко бываю на футболе. Если матчи не накладываются на спектакли, то, конечно, стремлюсь попасть на трибуну. Например, был на предыдущих турах. Но в последнее время не ходил – вы же знаете, что я все-таки любитель «Петровского»...

При всем уважении к современной «Газпром-Арене» душой я остался на старом стадионе. Да, хорошая акустика, замечательные предматчевые шоу – все красиво. Но для меня это как играть в бильярд на километровом поле... «Петровский» был более домашним и уютным стадионом. Самые трогательные воспоминания у меня именно от этой арены.

– Болельщики «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ часто скандируют: «Зенит» – позор российского футбола». У вас есть объяснение почему?

– Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать – одно, а смотреть на табло – другое.

– Зависть от результатов?

– Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются.