Зобнин поделился обидой после матча с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями после матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Можно сказать, что «Спартак» был намного ближе к победе?

– Да. Ощущение, что не выиграли. Остались в большинстве, у нас были моменты. Их нужно было реализовывать.

Наверное, это один из лучших матчей по качеству игры за последнее время в Санкт-Петербурге. Мы третий раз подряд играем с ними 0:0, но эта игра была ближе всего к нашей победе.

– Обидно?

– Конечно, обидно. Нам всегда хочется побеждать.