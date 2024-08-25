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Зобнин поделился обидой после матча с «Зенитом»

25 августа 2024, 11:53
13

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями после матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Можно сказать, что «Спартак» был намного ближе к победе?

– Да. Ощущение, что не выиграли. Остались в большинстве, у нас были моменты. Их нужно было реализовывать.

Наверное, это один из лучших матчей по качеству игры за последнее время в Санкт-Петербурге. Мы третий раз подряд играем с ними 0:0, но эта игра была ближе всего к нашей победе.

– Обидно?

– Конечно, обидно. Нам всегда хочется побеждать.

  • «Спартак» не побеждает в Петербурге в РПЛ с 2012 года.
  • Команда идет в РПЛ 4-й.
  • Следующий соперник – «Динамо» Мх.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (13)
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DVOK68
1724577059
Рома...конечно много сделал для клуба,но он сейчас вне основы по игровым причинам.Таковы реалии(
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vvv123
1724581453
Чё он обиделся, что не выгнали? Костолом еще тот!
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Админ ресурс
1724589256
Играть с бразильскими клупами да еще и на их стадике всегда тяжело. А когда они еще и весь матч только отбиваются с 5 защитниками и 2-мя ударами в створ за весь матч, это посмешище
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alefreddy
1724601633
начинать надо с себя ты уже посредственный игрок и а какай победе говорить
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