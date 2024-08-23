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  • Глава судейского комитета сказал, что КДК может наказать Клаудиньо

Глава судейского комитета сказал, что КДК может наказать Клаудиньо

23 августа 2024, 11:56
33

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о возможности наказания полузащитника «Зенита» Клаудиньо за поведение в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Я не отвечаю за всю политику РФС, но могу сказать, что регламент обновили перед стартом этого чемпионата, поэтому нельзя говорить о том, чтобы соотносить возможное наказание Клаудиньо с наказаниями Кордобы и Божина.

По большому количеству обращений комментаторов, СМИ и клубов РФС пришел к тому, что нужно смягчить первое наказание для таких ситуаций, после повтора применяется дисквалификация. Какое решение вынесет КДК, я не знаю, но говорить о том, что правила менялись под Клаудиньо, нельзя.

КДК имеет все законные основания собрать объяснения и вынести решение. Это новый регламент, он действует с начала чемпионата. Некорректно сравнивать с другими ситуациями», – сказал Каманцев.

  • Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал «Матч ТВ», что комитет рассмотрит поведение Клаудиньо в матче против подмосковной команды.
  • Футболист выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.
  • «Зенит» в 6‑м туре чемпионата России примет «Спартак» 24 августа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (33)
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andr45
1724404991
Может наказать Клаудиньо, а может и не наказать) ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ)))) Смотрю, МИЛЛЕР распоряжается РФС как горничной)
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Цугундeр
1724405465
"А на черной скамье, на скамье подсудимых..") Какие предъявы ,начальник ,к честному российскому гражданину ?)
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ВасяК
1724405466
***** стандарты!!!
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mahan
1724406711
Да максимум штраф выпишут, игрокам Зенита можно всё. Любого игрока из другой команды, уже бы дисквалифицировали бы давно, и крутили по Матч ТВ какой он плохой. А тут тишина... Потом они ещё удивляются почему на всех стадионах страны скандируют, что они позор российского футбола.
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rash1959
1724408697
Кто ж его накажет? Он же бо мж!
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ivany4
1724409747
Это же надо Каманцеву столько ерунды наговорить, вместо главного.)) 1. Когда состоится заседание нового комитета?? Обычно всегда хватала 2-3 дня для рассмотрения и заседания. 2. Обновление регламента привело к смягчению наказания(каким?) - и теперь можно только предполагать, к словесному или к игровым моментам. Судя по такому объяснению, Клаудиньо пригласили чайку попить и взять автограф.))
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"supermax"
1724409912
Цирк проплаченных уродцев
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Админ ресурс
1724410039
Может, но не будет. А то Мюллер расплачется. Он вон даже Бакая забоялся и попросил не пускать на поле. Очень уж не уверен в себе предводитель газовых омжей
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Админ ресурс
1724410120
И самое главное - никакого админ ресурса у болотного нацпроекта нет, все по-честному))) грустные клоуны
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FCSpartakM
1724410604
и ни одного б()мжа на ветке практически, потому что порой невозможно прикрыть админресурс своими бреднями. Есть прецедент с дисквалами в похожих случаях, есть повторение случая, но нет адекватного ответа. Позорный питерский чемпионат продолжает феерить. В субботу ждем очередное питерское судейство с волейболом в штрафной и размахиванием культапок барриоса в область лица с пометкой "не было крови"
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