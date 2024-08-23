Глава судейского комитета сказал, что КДК может наказать Клаудиньо

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о возможности наказания полузащитника «Зенита» Клаудиньо за поведение в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Я не отвечаю за всю политику РФС, но могу сказать, что регламент обновили перед стартом этого чемпионата, поэтому нельзя говорить о том, чтобы соотносить возможное наказание Клаудиньо с наказаниями Кордобы и Божина.

По большому количеству обращений комментаторов, СМИ и клубов РФС пришел к тому, что нужно смягчить первое наказание для таких ситуаций, после повтора применяется дисквалификация. Какое решение вынесет КДК, я не знаю, но говорить о том, что правила менялись под Клаудиньо, нельзя.

КДК имеет все законные основания собрать объяснения и вынести решение. Это новый регламент, он действует с начала чемпионата. Некорректно сравнивать с другими ситуациями», – сказал Каманцев.