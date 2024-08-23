В «Динамо» дали оценку выступлениям Захаряна за «Сосьедад»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о бывшем полузащитнике клуба Арсене Захаряне, перешедшем год назад в «Реал Сосьедад».

«Тем более что у нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, – [Арсен] Захарян.

Он травму получил, не очень у него пока складывается. Я вообще тогда считал, – но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, – еще молодой мальчишка – годика два ему надо было поиграть здесь, в «Динамо», окрепнуть физически, психологически стать посильнее.

А так, мальчишка еще, совершенно новая страна, новая среда, новые требования. Но это его решение. Хотя парень талантливый, дай бог ему успехов», – сказал Степашин.