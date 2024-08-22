«Динамо» прокомментировало восстановление Нгамале

«Динамо» выпустило официальное сообщение о сроках возвращения в строй нападающего Муми Нгамале.
«Нгамалe пропустит от 4 до 6 недель из-за полученной травмы голеностопа в матче с «Крыльями».
Полузащитник прошeл дополнительное медицинское обследование, в ходе которого дополнительных повреждений не выявлено.
Ждeм тебя как можно скорее на поле, Муми!» – говорится в заявлении клуба.
- Нгамале получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).
- По ходу матча защитник самарцев Томас Гальмадес в борьбе приземлился на правую ногу камерунца.
- Нгамале не смог продолжить встречу, ему помогли уйти в подтрибунное помещение. При этом игрок бело-голубых не мог опираться на ногу.
Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Москва