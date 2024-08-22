«Динамо» прокомментировало восстановление Нгамале

«Динамо» выпустило официальное сообщение о сроках возвращения в строй нападающего Муми Нгамале.

«Нгамалe пропустит от 4 до 6 недель из-за полученной травмы голеностопа в матче с «Крыльями».

Полузащитник прошeл дополнительное медицинское обследование, в ходе которого дополнительных повреждений не выявлено.

Ждeм тебя как можно скорее на поле, Муми!» – говорится в заявлении клуба.