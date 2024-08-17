Мостовой спрогнозировал итог встречи «Спартак» – «Факел»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел».

«Не думаю, что у «Спартака» будут трудности. «Спартак» просто обязан выигрывать у «Факела», к тому же в домашней игре, что на руку команде. За счeт всего «Спартак» должен побеждать – они по всем показателям на две головы сильнее «Факела».

Они были сильнее «Ахмата», но была какая-то запредельная самоотверженность в лице грозненской команды. Сильно удивлюсь, если «Спартак» не выиграет у «Факела», – сказал Мостовой.

Игра состоится завтра, 18 августа.

Изначально матч должен был состояться в Воронеже, но его перенесли из-за запрета массовых мероприятий в Воронежской области.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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