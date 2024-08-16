Дивеев дал совет одноклубнику по ЦСКА: «Кушай это, чтобы забивать голы»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл секрет своей результативности.

Об этом рассказал его партнер по команде Матвей Лукин.

«Спрашивал у Дивеева, что он ест. Игорь посоветовал бутерброды с красной рыбой кушать, чтобы забивать. Поэтому постараюсь перед следующей игрой покушать, сам жду, когда сам смогу уже отличиться.

Шутим ли на эту тему? Конечно, как не шутить, если человек занимается не своим делом (смеется). На самом деле, мы очень рады за него, надеюсь, что он продолжит серию», – заявил Лукин.