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  • Дивеев дал совет одноклубнику по ЦСКА: «Кушай это, чтобы забивать голы»

Дивеев дал совет одноклубнику по ЦСКА: «Кушай это, чтобы забивать голы»

16 августа 2024, 22:56
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев раскрыл секрет своей результативности.

Об этом рассказал его партнер по команде Матвей Лукин.

«Спрашивал у Дивеева, что он ест. Игорь посоветовал бутерброды с красной рыбой кушать, чтобы забивать. Поэтому постараюсь перед следующей игрой покушать, сам жду, когда сам смогу уже отличиться.

Шутим ли на эту тему? Конечно, как не шутить, если человек занимается не своим делом (смеется). На самом деле, мы очень рады за него, надеюсь, что он продолжит серию», – заявил Лукин.

  • У Дивеева 5 голов в 5 матчах нового сезона.
  • Это почти треть от всех его забитых мячей (17) за клубы и сборную на взрослом уровне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Лукин Матвей
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