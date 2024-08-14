Генич назвал любимого игрока в РПЛ

Комментатор Константин Генич считает, что полузащитник ЦСКА Ивана Облякова по своим качествам не хуже игрока «Зенита» Максима Глушенкова.

«Ваня Обляков – мой любимый игрок в Российской Премьер-Лиге. Я считаю, что Обляков обладает большим набором качеств, не уступающих Максиму Глушенкову, но сейчас Глушенкову прет», – сказал Генич.

26-летний Обляков провел в этом сезоне 5 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

25-летний Глушенков в текущем сезоне в 6 встречах за «Зенит» отметился 9 мячами и 1 голевым пасом.

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