Пятибратов прокомментировал возвращение в «Факел»

Дмитрий Пятибратов высказался о возвращении на пост главного тренера «Факела».

«С «Факелом» и Воронежем у меня связаны только добрые воспоминания – я не раз об этом говорил ранее. Рад возвращению в родной для меня клуб, это большая ответственность. Готов приложить все усилия, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Уверен, у нас есть потенциал для роста.

Хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие. И, конечно, ожидаю встречи с нашими горячими болельщиками – вместе с ними мы сможем преодолеть любые трудности», – сказал Пятибратов.

В новом сезоне воронежцы стартовали с 4 поражений в 5 матчах.

«Факел» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Пятибратов тренировал команду в 2022-2023 годах.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?